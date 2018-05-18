В DxOMark оценили камеру ASUS Zenfone 5 на флагманском уровне

Смартфон ASUS Zenfone 5, дебютировавший в России в апреле, относится к среднему классу, но его камера была оценена на уровне флагманов. Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, присвоила смартфону рейтинг 90.


Фотовозможности оценены на уровне 93 баллов, а видео — 86. Специалисты пришли к выводу, что в условиях дневного освещения камеры смартфона дают отличный результат, с достаточным количеством деталий и хорошим динамическим диапазоном. В целом качество снимков при дневном освещении сравнимо с результатами гораздо более дорогих моделей.


При неидеальном свете, уровень шума быстро растёт и уровень детализации заметно падает. Впрочем, автофокус, цвета и экспозиция чаще получаются корректными, чем нет.

Что касается видео, то здесь ASUS Zenfone 5 не настолько хорош, как с фото. Детализация у роликов получается не на уровне. Но специалисты отмечают хорошую для такого ценового уровня стабилизацию, баланс белого (даже в помещениях) и экспозицию.

Источник
DxOMark
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