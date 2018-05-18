Трамп не помог. ZTE всё-таки накажут

Комиссия палаты представителей по бюджетным ассигнованиям США единогласно одобрила поправку к закону, которая поддержит санкции против ZTE. Таким образом, комиссия отвергла предложение Дональда Трампа, президента США, выступившего в защиту китайского производителя.


Поправка призвана «не дать иностранной компании, принадлежащей правительству и игнорирующей эмбарго, внедрять гаджеты и сети, ставшие незаменимыми, в жизнь американцев».

На прошлой неделе Трамп сообщил, что он ведёт переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и прикладывает все усилия, чтобы «вернуть в строй» компанию ZTE.

Напомним, в апреле власти США запретили китайской ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею.

Это решение министерство торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

ZTE лишились возможности использовать американские процессоры Qualcomm Snapdragon и платформу Android с сервисами Google. Впрочем, ZTE по-прежнему имеет право на «свободный и открытый» Android без фирменных приложений Google.

Большинство смартфонов ZTE на данный момент используют процессоры Qualcomm. Хотя процессоры тайваньской MediaTek компания также закупает, но они недостаточно мощны для флагманских моделей.

Источник
CNET
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