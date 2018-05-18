Безрамочный Huawei Honor 7 оценен дешевле 100 долларов

После выпуска моделей Honor 7X, 7C и 7A, компания Huawei представила самый доступный смартфон в серии. Он называется просто Honor 7, но не стоит путать его с моделью Honor 7 2015 года выпуска (обзор).


Honor 7 выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне. Он оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп. Сканера отпечатков у него не предусмотрено. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6739, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3020 мАч. Поддерживаются LTE , Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и карточки microSD.

Новый Huawei Honor 7 оценен в Китае в 93,89 доллара США, предлагается в трёх цветовых вариантах и поступит в продажу 22 мая 2018 года.

Источник
Huawei
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