Samsung подняла на смех Apple за нарочное замедление iPhone 6

Законы о рекламе в России не позволяют компаниям отпускать издевательские реплики в адрес конкурентов или напрямую сравнивать свою продукцию с конкурентом, а вот в законодательстве США таких ограничений нет. И Samsung в очередной раз воспользовались такой свободной, чтобы "уколоть" Apple за недавние прегрешения.

В новом видеоролике Самсунг припомнил Apple ситуацию, когда выяснилось, что купертиновцы замедляли процессор iPhone 6 по прошествии времени.

В видеоролике владелица iPhone 6 постоянно попадает в неудобные ситуации и заставляет всех ждать, потому что привычный смартфон неожиданно и без всяких причин работать намного медленнее. После того, как она приходит в салон Apple и ей намекают, что пришла пора покупать новый смартфон, девушка покупает... Samsung Galaxy S9.

Напомним, что скандал развернулся в полный рост в декабре 2017 года. Apple не предупреждала пользователей о нововведениях, и, если бы не любители запускать бенчмарки время от времени, об этой закономерности никто бы не догадался.

Когда проблему признали массовой и Apple начали угрожать судебным преследованием за то, что она искусственным образом вынуждает покупателей приобретать новые модели, купертиновцы наконец выступили с заявлением. Apple признала, что замедляет смартфоны, но только те, у которых изношен аккумулятор - так компания планировала бороться с резким непрогнозируемым разрядом смартфона.

Почему заторможенный смартфон - более приятный выход из ситуации, чем предупреждение о том, что в iPhone пора заменить аккумулятор, компания не уточнила, но чуть позже выпустила обновление iOS с новым пунктом в настройках. С ним пользователи получили возможность выбирать между снижением производительности процессора и преждевременным отключением iPhone с изношенными аккумуляторами.