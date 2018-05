В развитие смартфонов Nokia вложили ещё сотню миллионов долларов

Компания HMD Global объявила о получении дополнительной сотни миллионов долларов США от «многочисленных» инвесторов для расширения бизнес-операций.





Во главе этого инвестиционного раунда стоит женевская Ginko Ventures через Alpha Ginko Ltd. с участием DMJ Asia Investment Opportunity Limited и Wonderful Stars Pte. Ltd., дочернего предприятия FIH Mobile Ltd.

Как отмечает пресс-служба HMD Global, текущая рыночная цена компании превысила 1 миллиард долларов, что даёт ей статус «единорога». В 2018 году компания планирует «агрессивно» расширять портфолио смартфонов Nokia.

Основанная в декабре 2016 года, за первый год работы HMD Global сумела осуществить поставки более 70 миллионов смартфонов Nokia. Продажи шли более чем в 80 странах, а активации смартфонов производились более чем в 170 странах.