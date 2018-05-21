Японцы выпустили 10-килограммовый чехол для iPhone

В Японии в продажу поступил необычный чехол для iPhone из разряда «чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное». Он выполнен в виде гантели весом в десять килограммов.


Используя такой чехольчик, пользователь волей-неволей получит дополнительную нагрузку на мышцы. С ним каждый раз, как требуется совершить звонок, принять вызов, набрать сообщение или просто позависать в Instagram, пользователю придётся совершать ещё один «подход» с гантелькой. Вероятно, это не столько позволит улучшить спортивную форму, сколько снизит гаджетозависимость пользователя.


Чехол-гантеля для iPhone предлагается у японского телекоммуникационного гиганта Softbank примерно за сотню долларов США. Заявлено, что это самый тяжёлый (и бессмыссленный) в мире чехол для смартфона на данный момент.


Источник
Softbank
Теги
iPhone фейспалм спорт Япония жизнь удалась

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