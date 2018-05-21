Урезанный флагман LG Q7 представлен официально

Традиционно, вскоре после выпуска флагманского смартфона LG G7 ThinQ, компания LG Electronics представила его упрощённую и уменьшенную версию — LG Q7. Смартфон относится к среднему уровню, но получил ряд особенностей более высококлассной модели.


LG Q7 получил безрамочный дизайн, металлический корпус, защиту от воды и пыли на уровне IP68, соответствие военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, поддержку функций на базе искусственного интеллекта QLens и Google Assistant. 


Смартфон представлен в трёх версиях — стандартной LG Q7, продвинутой Q7+ и упрощённой Q7α. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, фронтальной камерой на 8 или 5 Мп (зависит от региона), 13-мегапикельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с частотой 1,5 или 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo. Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, NFC и FM-радио, есть порт USB Type-C 2.0. Размеры составляют 143,8 x 69,3 x 8,4 мм, а вес — 145 граммов.

LG Q7α отличается отсутствующей опцией фронтальной камеры на 8 Мп, она поставляется только с 5 Мп. LG Q7+ получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, основную камеру на 16 Мп.

LG Q7 поступит в продажу в Европе в начале июня, а затем в Америках и Азии. Рекомендованная цена на смартфон пока не объявлена.

Источник
LG
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