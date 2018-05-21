Безрамочный смартфон Google Pixel 3 засветился в бете Android P

В бета-версии операционной системы Android P были обнаружены намёки на готовящийся к выпуску смартфон Pixel 3 от Google, который пока не был представлен официально. Скриншоты опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.





В Android P появилась «родная» поддержка вырезов экрана в стиле iPhone X. Тем не менее, на изображениях показан дизайн безрамочного смартфона без такого выреза. Специалисты полагают, что здесь вполне может быть изображён примерный дизайн будущего Pixel 3. Впрочем, пока в реальности вряд ли получится убрать фронтальную камеру, динамики и сенсоры под дисплей.





В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим « старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.