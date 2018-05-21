Samsung представила недорогие безрамочные Galaxy J6, J8, A6 и A6+

Компания Samsung представила сегодня в Индии новые смартфоны серий Galaxy J и A. Четыре недорогих модели Galaxy J6, J8, A6 и A6+, выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне без аппаратной домашней кнопки и со сканером отпечатков пальцев на задней панели.





Смартфоны работают под управлением Android 8.0 Oreo. Серия Galaxy J получила пластиковые корпуса, а Galaxy A — металлические.





Смартфон Galaxy A6+ получил 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч. Его стоимость составляет 381 доллара США.

Galaxy A6 оснащён 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), одинарной основной и фронтальной камерами на 16 Мп, процессором Exynos 7 Series, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч. Цена составляет 323 и 337 доллара, соотвественно.

Galaxy J8 схож по параметрам с A6+ и отличается от него разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), фронтальной камерой на 16 Мп. Смартфон Galaxy J6 отличается от A6 камерами на 13 и 8 Мп. Их цены составляют 278, 242 и 205 долларов, соотвественно.