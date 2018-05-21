Samsung представила безрамочный смартфон Galaxy S Lite Luxury Edition

Компания Samsung представила в Китае смартфон под названием Galaxy S Lite Luxury Edition, ранее известный по слухам как Galaxy S8 lite. Смартфон по дизайну схож с прошлогодним флагманом, включая раскритикованное расположение сканером отпечатков пальцев сбоку от камеры, что приводит к частому загрязнению объектива.





Samsung Galaxy S Light Luxury заключён в корпус со стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Также можно отметить безрамочный экран Infinity Display и отдельную кнопку доступа к цифровому помощнику Bixby. Главное заметное отличие — отсутствие датчика пульса на задней панели.





Смартфон оснащается 5,8-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2220 x 1080 пикселей, основной камерой на 16 Мп, фронтальной на 8 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятором на 3000 мАч.







Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C 3.1 и 3,5-мм разъём для наушников. Предусмотрена защита от воды и пыли на уровне IP68, быстрая и беспроводная зарядка.

Samsung Galaxy S Light Luxury Edition предлагается в чёрном и красном цветовых вариантах по цене 579 долларов до 1 июня и 625 долларов после 1 июня.