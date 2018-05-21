Недорогой смартфон Samsung Galaxy J4 засветился на Украине

На сайте украинского ритейлера открылся предварительный заказ на смартфон Samsung Galaxy J4, который пока не был представлен производителем официально.


Как ожидается, Galaxy J4 станет первой ласточкой в новой бюджетной серии Galaxy J, а рамках которой ожидается анонс четырёх смартфонов. Официальный дебют должен состояться до конца мая.

Samsung Galaxy J4 оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с с традиционным соотношением сторон 16:9 и разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп, причём есть фронтальная вспышка.

Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Exynos 7570, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.

У Comfy смартфон в версии 2+16 ГБ можно заказать по цене 4799 украинских гривен, что составляет около 11,5 тысячи рублей или 183 долларов США.

Источник
Comfy
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy J4

Комментарии

Материалы по теме

Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

14 мая

Samsung Galaxy S9 и S9+ полностью рассекречены за неделю до анонса

19 февраля

Samsung Galaxy S9 и S9+ представлены официально

25 февраля

Samsung признала проблемы с тачскрином у Galaxy S9 и Galaxy S9+

23 марта

В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами

28 февраля

Стартовали продажи Samsung Galaxy S9 и S9+

16 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi приглашает на анонс юбилейного флагмана 31 мая
HTC рассекретила цену флагманского U12+
Стартовал предзаказ на безрамочные смартфоны HTC Desire 12 и 12+ в России

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 103
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 67
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 62
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 47