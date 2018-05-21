Недорогой смартфон Samsung Galaxy J4 засветился на Украине
На сайте украинского ритейлера открылся предварительный заказ на смартфон Samsung Galaxy J4, который пока не был представлен производителем официально.
Как ожидается, Galaxy J4 станет первой ласточкой в новой бюджетной серии Galaxy J, а рамках которой ожидается анонс четырёх смартфонов. Официальный дебют должен состояться до конца мая.
Samsung Galaxy J4 оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с с традиционным соотношением сторон 16:9 и разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп, причём есть фронтальная вспышка.
Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Exynos 7570, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.
У Comfy смартфон в версии 2+16 ГБ можно заказать по цене 4799 украинских гривен, что составляет около 11,5 тысячи рублей или 183 долларов США.