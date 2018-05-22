Стартовал предзаказ на безрамочные смартфоны HTC Desire 12 и 12+ в России

Компания HTC объявила о начале приёма предварительных заказов на смартфоны Desire 12 и 12+ в России. Оба смартфона выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Старшая модель HTC Desire 12+ получила также двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.


В официальном российском онлайн-магазине HTC смартфоны Desire 12 и 12+ предлагаются в розово-серебристом и чёрном цветовых вариантах по цене 17 990 и 13 990 рублей, соотвественно.

HTC Desire 12+ оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 13+2 Мп и 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 2965 мАч c быстрой зарядкой Qualcomm Quick 3.0. Размеры составляют 158,2 x 76,6 x 8,4 мм, а вес — 157,5 грамма. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой HTC Sense.

HTC Desire 12 отличается дисплеем диагональю 5,5 дюйма, камерами на 13 и 5 Мп, четырехъядерным процессором MediaTek MT6739, аккумулятором на 2730 мАч.

Источник
HTC
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