Трамп подставляется хакерам через iPhone

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пользуется мобильными устройствами, незащищёнными от хакеров, увеличивая возможность взлома. Об этом сообщило издание Politico.


Источник сообщает, что Трамп использует как минимум два iPhone. Один только для совершения телефонных звонков и второй с установленным Twitter и ярлыками на новостные сайты. В отличие от смартфона Apple, который был специально выпущен для Барака Обамы, iPhone Трампа для звонков не имеет таких жёстких ограничений, включая камеру и микрофон, хотя GPS у него и отключен. Для сравнения, iPhone Обамы не позволял совершать никаких звонков, устанавливать приложения, делать снимки или проигрывать музыку.

Смартфон для Twitter, по советам специалистов безопасности, должен меняться каждый месяц, однако Трамп игнорирует это предписание, заявляя, что это «слишком неудобно». Тот же Обама строго придерживался правила про 30 дней. Также издание отмечает, что смартфоны Трампа уже пять месяцев (весь его президентский срок) не проверялись экспертами по безопасности.

Всё это предоставляет хорошие возможности хакерам для отслеживания передвижения и деятельности президента. Оба «президентских» iPhone предоставлены агентствами технологий и связи Белого Дома.

Источник
Politico
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