Xiaomi приглашает на анонс юбилейного флагмана 31 мая

Компания Xiaomi официально подтвердила дату следующего большого анонса. Она разослала прессе приглашения на мероприятие 31 мая в Шеньчжене, приуроченное к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году.





В приглашении ещё раз намекается на дебют флагманского смартфона Xiaomi Mi 8. Согласно более ранним утечкам, он получит название Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.





Также есть вероятность, что компания представит на мероприятии ещё и Xiaomi Mi 7, а также фитнес-трекер Mi Band 3. В прошлом году Xiaomi выпустила в мае Mi Max 2, в связи с этим фанаты надеются ещё и на дебют Mi Max 3.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition получит 6,01-дюймовый OLED-дисплей с вырезом в стиле iPhone X, процессор Qualcomm Snapdragon 845, аккумулятор на 4000 мАч, функцию 3D-распознавания лица для разблокировки смартфона и сканер отпечатков пальцев, интегрированный прямо в дисплей.