Сжимаемый флагман HTC U12+ с четырьмя камерами представлен официально

Как и ожидалось, компания HTC представила сегодня свой новый флагманский смартфон HTC U12+. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне, причём без выреза экрана в стиле iPhone X, унаследовал возможность управления с помощью сжатия и получил две двойные камеры.


HTC U12+ оснащается 6-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной 8-мегапиксельной селфи-камерой, как у HTC U11 EYEs, и двойной основной камерой с модулями 16 Мп (телефото) и 12 Мп (широкоугольная) UltraPixel 4. В тестах камеры DxOMark смартфон получил высокую оценку в 103 балла, превзойдя Huawei P20 с его 102 баллами.


Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки Quick Charge 3.0.


Также отмечаются функция разблокировки смартфона по лицу, AR-стикеры, защита от воды и пыли на уровне IP68, операционная система Android 8.0 Oreo и оболочка Sense 10.

Размеры составляют 156,6 х 73,9 х 8,7-9,7 мм, а вес — 188 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.

Новое поколение технологии Edge Sense предлагает новые функции, есть возможность распознавать, в какой руке пользователь держит устройство. Интерфейс с сенсорной кромкой Edge Sense 2.0 даёт такие возможности, как доступ к приложениям или управлению смартфоном, умный поворот экрана и снижение яркости, двойное касание для перехода в режим мини-экрана при работе одной рукой, для возврата или для вызова наэкранного меню навигации, персональные жесты для запуска камеры, вызова голосового ассистента, активации фонарика и так далее. Предусмотрена поддержка постоянного прослушивания для голосовых помощников Google Assistant и Alexa.

HTC U12+ представлен в красном, чёрном и полупрозрачном синем вариантах корпуса. Он доступен для предварительного заказа по цене 799 долларов США за 6+64 ГБ и 849 долларов США за 6+128 ГБ. Продажи начнутся в июне 2018 года.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U12+

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