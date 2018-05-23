Мировая презентация Meizu M8c прошла в Москве

Китайская компания Meizu представила сегодня в Москве новый смартфон Meizu M8c. Интересно, что это международная премьера, он впервые показан публике.


Meizu M8c представляет собой новый бюджетный смартфон, он приходит на смену M5c. Смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне без выреза экрана в стиле iPhone X.


Он оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 13 и 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев не предусмотрен. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3070 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 146,4 х 70 х 8,5 мм, а вес — 140 граммов.

Смартфон Meizu M8c будет доступен по рекомендованной розничной цене 9 990 рублей. При оформлении предварительного заказа — гарнитура ME20 в подарок. 

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID Россия MEIZU

Комментарии

Материалы по теме

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта 2017

Meizu выпустила M5c дешевле 9 тысяч рублей

8 июня 2017

Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

14 мая

ZTE выпускает безрамочный смартфон Blade V9 в России

11 апреля

Безрамочные смартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V вышли в России

11 апреля

Безрамочные смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact вышли в России

12 апреля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Объявлены российские цены на смартфоны Meizu 15
Vivo показала концептуальный смартфон без рамок в честь Чемпионата мира по футболу в России
США и Китай договорились о снятии санкций с ZTE

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 104
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 68
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 62
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 47