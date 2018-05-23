Vivo показала концептуальный смартфон без рамок в честь Чемпионата мира по футболу в России

Компания Vivo объявила о запуске глобальной рекламной кампанию «Мой момент, мой Чемпионат мира по футболу FIFA» к открытию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, где компания выступает спонсором. В материалах мелькает концептуальный смартфон без рамок и с выдвижной камерой.







Также издание The Verge получило приглашение на пресс-мероприятие 12 июня 2018 года, где может быть представлена эта интересная новинка.





Напомним, впервые концептуальный смартфон Vivo Apex, практически полностью избавившийся от рамок вокруг дисплея, был показан на февральской выставке MWC 2018, затем в марте стали известны новые подробности. Тогда сообщалось, что в середине года начнется массовое производство.

5,99-дюймовый OLED-дисплей смартфона занимает 91% передней панели. Толщина верхней и боковой рамок в модели составляет 1,8 мм. Это минимальный показатель на всем рынке. Нижняя рамка имеет толщину всего 4,3 мм. Толщина смартфона составляет 7,8 мм.

Под экраном расположены динамик и микрофон, в него также интегрирован сканер отпечатков пальцев. Технология Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning позволяет прикладывать палец для идентификации не к маленькой пиктограммке, а к значительно большей области дисплея. Это не совсем половина экрана, а около трети.

Смартфон оснащён выдвигающейся фронтальной камерой с разрешением 8 Мп. Камера открывается за 0,8 секунды, а после съемки автоматически возвращается в исходное положение. Датчики приближения и освещенности размещены под дисплеем, камера не занимает места на фронтальной панели смартфона.

Аппаратной основой смартфона стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Прочие характеристики смартфона пока не объявлены.