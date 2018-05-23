Китайцы показали флагманский смартфон Xiaomi Mi 8

В сети появилось небольшое видео с демонстрацией готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 8, пока не представленном производителем официально. Его опубликовал китайский ресурс Sina.





В ролике хорошо виден полупрозрачный стеклянный корпус, безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X, двойная основная камера с вертикальной организацией.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит 6,01-дюймовый OLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, 3D-распознавания лица и функции на базе искусственного интеллекта, камеру с 2-кратным оптическим зумом, а также процессор Qualcomm Snapdragon 845 и аккумулятор на 4000 мАч. Предусмотрено две вариации — с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 2799 юаней, то есть около 439 долларов США, и 8+128 ГБ за 3199 юаней или 502 доллара США.

Дебют Xiaomi Mi 8 ожидается на мероприятии 31 мая в Шеньчжене, приуроченном к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году. Согласно одной из версий, полное название смартфона будет звучать как Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.