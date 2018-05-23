Потенциальный Xiaomi Redmi 6 показался на живых фото

В сети появились фотографии нового безрамочного смартфона Xiaomi, пока не представленного производителем официально. Фото опубликовал ресурс MyDrivers, обнаруживший их на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.

Предположительно, речь идёт о смартфоне Xiaomi Redmi 6, наследнике серии Redmi 5, дебютировавшей в декабре 2017 года. На фото хорошо виден безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойная основная камера с вертикальной ориентацией и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Также гаджет с модельным номером M1804C3DE был замечен на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. По одной из версий, это тот же Xiaomi Redmi 6. Ведомство пока не опубликовало фото смартфона, но в документации упомянут дисплей диагональю 5,45 дюйма, аккумулятор на 3000 мАч, размеры 147,46 x 71,49 x 8,3 мм.

Отметим, что согласно более ранним слухам, смартфон получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 625 и 3 ГБ оперативной памяти. Ориентировочная цена составляет 155 долларов.

Официальный дебют Xiaomi Redmi 6 может состояться на следующем крупном пресс-мероприятии компании, которое назначено на 31 мая 2018 года.