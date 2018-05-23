Цифра дня: какой ущерб ожидает ZTE от санкций США?

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долларов ущерба ожидает ZTE от санкций США.

Китайская компания ZTE ожидает потери как минимум в 20 миллиардов юаней, что составляет около 3,1 миллиарда долларов, от введённых США против неё санкций. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.



ZTE Axon 7 — один из флагманских смартфонов компании

Напомним, в апреле власти США запретили китайской ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею.

Это решение министерства торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

ZTE лишились возможности использовать американские процессоры Qualcomm Snapdragon и платформу Android с сервисами Google. Впрочем, ZTE по-прежнему имеет право на «свободный и открытый» Android без фирменных приложений Google.

Большинство смартфонов ZTE на данный момент используют процессоры Qualcomm. Хотя процессоры тайваньской MediaTek компания также закупает, но они недостаточно мощны для флагманских моделей.