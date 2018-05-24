Как получить 4 тысячи рублей компенсации за замену аккумулятора в iPhone

Компания Apple предложила компенсацию для пользователей, которые меняли аккумулятор на смартфоне без гарантии. Если точнее, Apple пообещала выплатить 3800 рублей ($50 в США) пользователям, которые оплатили замену аккумулятора iPhone 6 или более новых моделей после окончания срока действия гарантии в период с 1 января по 28 декабря 2017 года.



Для получения компенсации, замена должна были произвести в авторизованном сервисном центре компании Apple, магазине Apple Store или ремонтном центре Apple.

Выплата будет зачислена в виде электронного денежного перевода или на кредитную карту, которая использовалась для оплаты замены аккумулятора. Apple сама свяжется с такими клиентами по электронной почте с 23 мая по 27 июля 2018 года, чтобы проинформировать их, как получить выплату.

Пользователи, которые не получили сообщение электронной почты от компании Apple до 1 августа, но претендуют на компенсацию, должны связаться с Apple до 31 декабря 2018 года и предоставить подтверждение обслуживания в авторизованном сервисном центре Apple.