Samsung заплатит 539 миллионов долларов Apple за нарушение патентов на iPhone

Жюри присяжных вынесло вердикт по делу о патентном споре между компаниями Samsung и Apple, которое тянется с 2011 года. По решению суда, Samsung должна выплатить Apple 539 миллионов долларов.


Отметим, что в 2012 году Apple выиграла дело против Samsung и присяжные постановили, что Apple понесла ущерб в размере немногим более одного миллиарда долларов США. Сумма кажется огромной, если не вспоминать, что Apple требовала в два с лишним раза больше. Samsung тогда согласилась на выплату 548 миллионов, но затем вердикт был отменён Верховным судом. В результате, судебная тяжба продолжилась.

На данный момент Samsung уже заплатила 399 миллионов из всей суммы, причитающейся Apple. Представители Samsung отмечают, что последнее решение присяжных идёт вразрез с постановлением Верховного суда.

Напомним, весь спор ведётся в отношении таких устройств, как iPhone 3GS, оригинального iPad, ранних моделей серии Samsung Galaxy S и Galaxy Tab. Apple обвиняет Samsung в слишком близком копировании внешнего вида и упаковки своих революционных гаджетов, а также подражании в поведении программного обеспечения, вроде жеста «потяни для обновления».

Источник
Engadget
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