«Скорость — это не главное». Samsung потроллил OnePlus 6 в видео и рассказал, почему Galaxy A8+ лучше

Китайские смартфоны очень популярны в Индии — это один из немногих рынков, где Samsung уступил первое место по продажам бренду из Поднебесной. А флагманы китайской разработки успешно теснят смартфоны Galaxy среднего класса, поэтому местное представительство Самсунг переходит на прямой троллинг «наиболее вероятных противников» в видео и соцсетях.

На этот раз Samsung India запустили рекламную кампанию с лозунгом «More Than Just Speed» («Больше, чем просто скорость»), который явно ссылается на фирменный слоган «The Speed You Need» («Скорость, которая тебе нужна») недавно анонсированного китайского флагмана OnePlus 6. Первым выпадом в рамках этой кампании стало короткое рекламное видео.

По мнению Samsung, максимально быстрый процессор не заменит фирменный Super-AMOLED дисплей корейского производства, голосовой помощник Bixby, водозащиту IP68 и поддержку Samsung Pay в Galaxy A8+. О заметно менее качественных камерах в Galaxy A8+ в сравнении с OnePlus 6 корейцы тактично умолчали. Любители смартфонов разошлись во мнениях о том, стала ли отсылка к оригинальному ролику в честь выхода OnePlus 6 удачной.

Источник
SamMobile
Теги
Samsung фейспалм видео OnePlus OnePlus 6 Samsung Galaxy A8

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