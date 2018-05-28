Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S

Компания Huawei представила смартфон Honor 7S. Это доступная модель, выполненная в модном сейчас безрамочном дизайне.


Может показаться, что основная камера у него двойная, но она стандартная одинарная, просто стилизованная под двойную. Фронтальная камера обладает собственной вспышкой. Сканера отпечатков пальцев у смартфона нет.


Huawei Honor 7S оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 13 и 8 Мп.


Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3020 мАч.

Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и microSD. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo и EMUI 8.1. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и FM-радио.

Huawei Honor 7S предлагается в Пакистане чёрном, синем и золотистом цветовых вариантах по цене около 125 долларов США. Ожидается скорый выход в других регионах Азии и Европе.

Источник
Huawei
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