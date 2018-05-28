iPhone научится открывать двери по NFC

Компания Apple расширит NFC-возможности смартфонов iPhone за пределы мобильных платежей. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на «осведомлённые» источники.





В результате, помимо бесконтактных платежей iPhone можно будет использовать для чувствительных к безопасности действий, в том числе, в качестве электронного ключа-пропуска для открытия цифровых замков на дверях, открытия дверей в автомобилях, в качестве проездного билета и тому подобного.

По данным источника, новая функциональность будет представлена в следующем месяце, предположительно на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Новая возможность должна стать частью обновления платформы iOS 12, дебют которой и ожилается на WWDC 2018.