iPhone научится открывать двери по NFC

Компания Apple расширит NFC-возможности смартфонов iPhone за пределы мобильных платежей. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на «осведомлённые» источники.


В результате, помимо бесконтактных платежей iPhone можно будет использовать для чувствительных к безопасности действий, в том числе, в качестве электронного ключа-пропуска для открытия цифровых замков на дверях, открытия дверей в автомобилях, в качестве проездного билета и тому подобного.

По данным источника, новая функциональность будет представлена в следующем месяце, предположительно на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Новая возможность должна стать частью обновления платформы iOS 12, дебют которой и ожилается на WWDC 2018.

Источник
The Information
Теги
смартфон Apple IOS iPhone NFC iOS 12

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