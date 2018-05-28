Смартфон Xiaomi Mi Note 5 засветился в подробностях

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi Note 5, пока не представленном производителем официально. На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось фото с описанием основных характеристиках и ценой смартфона.

Кроме того, записи о модели именно под названием Xiaomi Mi Note 5 появились на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, что подтверждает её скорый выпуск.


По данным источника, Xiaomi Mi Note 5 выполнен в безрамочном дизайне Full Screen 2.0, как у Xiaomi Mi Mix 2s. Он оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюймов, прошлогодним процессором Qualcomm Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается 4-осная оптическая стабилизация изображения у камеры. Судя по всему, основная камера двойная. Цена за версию 6+64 ГБ составит 2299 юаней, то есть около 359 долларов США.

Официальный дебют Xiaomi Mi Note 5 может произойти 31 мая, одновременно с анонсом флагманского Xiaomi Mi 8.

Источник
GizmoChina
Теги
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