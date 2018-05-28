Китайцы показали безрамочный Xiaomi Redmi 6

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi, пока не представленный производителем официально. Это устройство среднего уровня с безрамочным дизайном с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой.


Модель под номером M1805D1SE, предположительно, выйдет в продажу под названием Xiaomi Redmi 6, но есть ненулевая вероятность, наименования Redmi Note 6 или Redmi 6 Pro.

Смартфон получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру 12+5 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 625, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI. Поддерживаются ве SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС.

Xiaomi Redmi 6 ожидается в девяти цветовых вариантах, включая красный, синий и розовый. Есть шанс, что его официальный дебют состоится 31 мая, одновременно с анонсом флагманского Xiaomi Mi 8.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi TENAA Xiaomi Redmi 6

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