Все iPhone 2019 года получат OLED-дисплеи

Компания Apple оснастит все модели iPhone 2019 года экранами, изготовленными по технологии OLED. Об этом рассказало корейское издание ETNews со ссылкой на собственные источники.

Гибкий OLED-дисплей в iPhone X
Гибкий OLED-дисплей в iPhone X

По данным одного источника, Apple не так давно начала планировать модельный ряд iPhone 2019 года и приняла решения использовать OLED-дисплеи во всех трёх моделях. Другой отметил, что если моделей окажется больше трёх, то может сохраниться и LCD-вариация.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Apple выпустит два iPhone с OLED-дисплеем и один с LCD-дисплеем. В 2020 году может появиться складной iPhone с гибким дисплеем, который сможет выступать как замена планшетам и получить сходный с iPad форм-фактор в разложенном виде.

Во флагманском прошлогоднем iPhone X уже используется гибкий OLED-дисплей, который загибается внутри корпуса смартфона. Изогнутая часть содержит контроллер экрана, такое интересное инженерное решение позволило уменьшить нижнюю кромку корпуса.

Источник
ETNews
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