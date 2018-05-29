Новая опция «Билайн» позволяет «заслужить» дополнительный трафик спортивными достижениями

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») запустил новую возможность для тарифной линейки «ВСЁмоё!». Теперь пользователи тарифов «ВСЁмоё!» могут менять не только минуты и SMS на гигабайты и наоборот, но и конвертировать количество пройденных шагов в дополнительный интернет-трафик.





Воспользоваться новой опцией можно при подключении к акции «Гиги за шаги». В результате, абоненты могут ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета, если пройдут 10 000 шагов и более в течение дня. Начисление интернет-трафика происходит на следующий день при условии положительного баланса счета. 100 бонусных МБ могут быть начислены только 1 раз в день.

Следить за количеством пройденных шагов надо в приложении «Мой Билайн». Оно собирает данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика.