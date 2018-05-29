Apple выпустила iOS 11.4 с поддержкой AirPlay 2 и Сообщениями в iCloud

Компания Apple выпустила довольно крупное обновление мобильной платформы iOS 11 для iPhone, iPad и iPod touch. Апдейт iOS 11.4 приносит долгожданную поддержку AirPlay 2, а также Сообщения в iCloud.





iOS 11.4 станет доступно сегодня "по воздуху" и через iTunes. Обновление возвращает функции, присутствовавшие во время тестирования, но пропавшие из iOS 11.3 незадолго до релиза. Апдейт возвращает Сообщения в iCloud, позволяющую хранить сообщения из iMessages в облаке iCloud и синхронизировать их между устройствами, экономя доступное пространство.





AirPlay 2 позволяет создать беспроводную многокомнатную аудиосистему для передачи музыки или подкастов из любой точки дома на разные устройства, работающие синхронно. Во время прослушивания музыки достаточно выбрать или отменить выбор устройств, на которых воспроизводится музыка, через Пункт управления или попросить Siri играть музыку в нужной комнате, группе комнат или по всему дому. HomePod автоматически поддерживает функции AirPlay 2, так что музыку можно транслировать по всему дому без необходимости вручную группировать колонки. Элементы управления AirPlay 2 доступны во всех приложениях iOS и Пункте управления.