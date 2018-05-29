Стодолларовый Nokia 2.1 представлен официально

Компания HMD Global представила сегодня новую модель смартфона — Nokia 2.1. Он приходит на смену прошлогоднему ультрабюджетному Nokia 2. Это модель с более современной начинкой, ёмким аккумулятором и заявленным временем автономной работы в два дня.





Смартфон получил увеличенный 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), фронтальные стереодинамики 5-мегапикселную фронтальную и 8-мегапиксельную основную камеры.

Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Nokia 2.1 работает на Android Oreo (Go edition), оптимизированной для маломощных смартфонов. Обновление до Android P готовится.

Смартфон Nokia 2.1 поступит в продажу в трех двухцветных решениях по цене 115 долларов США. Продажи начнутся в июле 2018 года.



