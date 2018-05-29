HMD представила новый Nokia 3 в Москве

Компания HMD Global представила сегодня в Москве новую модель смартфона — Nokia 3.1. Он приходит на смену прошлогоднему Nokia 3, который стал самым успешным смартфоном в Android-линейке Nokia. Эта модель также станет самым доступным безрамочным смартфоном Nokia.


Nokia 3.1 заключается в алюминиевый корпус. Смартфон оснащается экраном диагональю 5,2 дюйма, разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой на 13 Мп, фронтальной на 8 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek 6750, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2990 мАч. Смартфон работает на Android One (Oreo), планируется обновление до Android P.

Новый Nokia 3.1 будет представлен в трех цветовых вариациях: индиго, черный, белый. Продажи новинки начнутся в июне 2018 года, её ориентировочная розничная цена составит 139 и 169 евро за версии 2+16 и 3+32 ГБ.

Источник
HMD Global
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