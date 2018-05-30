Android 8.0 Oreo убивает Samsung Galaxy A3 (2017)

Пользователи смартфона Samsung Galaxy A3 (2017) начали жаловаться на проблемы после установки обновления прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo.


Обновившись, смартфон становится непригодным для использования — начинает перезагружаться случайным образом или вообще уходит в циклические перезагрузки.

Интересно, что некоторые перезагрузки начинаются после подключения к определённым сетям Wi-Fi, вроде Eduroam в Европе. Пока Samsung не признала официально проблему, но модераторы на фирменном форуме поддержки начали собирать информацию о ней.

Это уже не первый случай, когда пользователи смартфонов Samsung сталкиваются с неприятностями после обновления до Android 8.0 Oreo. Апдейты для прошлых флагманов Galaxy S8 и Galaxy S7 были приостановлены от распространения в связи со сходными проблемами.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung фейспалм Android 8.0 Oreo Samsung Galaxy A3 Samsung Galaxy A3 2017

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Тайваньский регулятор показал смартфон Samsung Galaxy A9 Star
Безрамочный смартфон LG V35 ThinQ представлен официально
Топ-менеджер Lenovo показал рекордно безрамочный смартфон

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 87
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 55
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 47