Представлена доступная версия Xiaomi Mi 6X

Китайская компания Xiaomi представила удешевлённую версию смартфона Mi 6X, изначально дебютировавшего в апреле 2018 года.


Смартфон получил 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти и оценен в 1499 юаней, то есть около 233 долларов, а с учётом временной скидки — 1399 юаней или 218 долларов. Продажи стартуют в Китае 1 июня 2018 года. Ранее Xiaomi Mi 6X предлагался в вариантах 4+64 ГБ, 6+64 ГБ и 6+128 ГБ по цене 253, 285 и 316 долларов США.


Прочие характеристики смартфона остались прежними. Это продвинутая модель среднего уровня с безрамочным дизайном и двойной основной камерой.

Основная камера сочетает модуль с апертурой f/1.75 и 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX486, а также вспомогательный сенсор Sony IMX376 на 20 Мп. Предусмотрены функции искусственного интеллекта для портретов и определения типа сцен. Селфи камера с 20-мегапиксельным Sony IMX376 также имеет светодиодную вспышку и функции ИИ.

Смартфон заключён в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Предусмотрена возможность расширения карточками microSD ёмкостью до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Размеры составляют 158,8 х 75,54 х 7,3 мм, а вес — 166 граммов.

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