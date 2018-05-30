Флагманский Xiaomi Mi 8 показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 8, пока не представленного официально. На них обратил внимание профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит стеклянный корпус, безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X, двойную основную камеру с вертикальной организацией. Фото подтверждают эти слухи. Также на защитной плёнке указан ряд параметров, включая разрешение основного сенсора у двойной камеры — 20 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, систему на базе искусственного интеллекта и двойной GPS-модуль для более точного позиционирования.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 8 оснащается 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), основной камерой 20+16 Мп с апертурой f/1.7 и f/2.0, 16-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo.

Ожидается две вариации — с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 2799 юаней, то есть около 439 долларов США, и 8+128 ГБ за 3199 юаней или 502 доллара США. Также отмечаются интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев, 3D-распознавание лица и функции на базе искусственного интеллекта

Дебют Xiaomi Mi 8 должен состояться на мероприятии 31 мая в Шеньчжене, приуроченном к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году. Согласно одной из версий, полное название смартфона будет звучать как Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.