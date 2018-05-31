Samsung оснастит Galaxy S10 экранным сканером отпечатков пальцев

Компания Samsung Electronics оснастит свой будущий флагман Galaxy S10 интегрированным прямо в экран сканером отпечатков пальцев. Подтверждение этому нашёл корейский ресурс ETNews.





По данным источника, производитель использует в смартфоне ультразвуковой сканер от компании Qualcomm. Также он отметил, что внедрение этой технологии в следующий флагман можно считать «более или менее» подтверждённой.

Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.

Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма. Он может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.