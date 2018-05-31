Премиальный Xiaomi Mi 8 Explorer Edition получил сканер отпечатков пальцев прямо в экране

Помимо юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8 и его урезанной версии Xiaomi Mi 8 SE, компания Xiaomi представила сегодня в Китае премиальную модель — Mi 8 Explorer Edition. Смартфон отличается от базового Xiaomi Mi 8 несколькими продвинутыми особенностями.


Если у Xiaomi Mi 8 сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели, то Mi 8 Explorer Edition получил интегрированный прямо в экран датчик. Еще одной особенностью стало 3D-распознавание лица пользователя для разблокировки с использованием 33 тысяч лицевых точек. Помимо более точного распознавания, это позволяет создавать анимированные эмодзи на базе выражения лица и мимики пользователя, как Animoji у Apple.


Задняя панель корпуса смартфона полупрозрачная. Также стоит отметить больший объём оперативной памяти. Остальные технические характеристики сходны с оригинальным Xiaomi Mi 8.


Смартфон предлагается с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене в 3699 юаней, то есть около 577 долларов США. Поставки начнутся 5 июня 2018 года.



Источник
Xiaomi
Теги
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