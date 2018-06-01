Смарт-часы Huawei Watch 2 (2018) получили электронную eSIM

Компания Huawei представила новые смарт-часы. Модель получила название Huawei Watch 2 (2018), она приходит на смену прошлогодним Huawei Watch 2.


Смарт-часы Huawei Watch 2 (2018) представлены в трёх вариантах — с поддержкой только Bluetooth, 4G Edition со слотом под карты nano-SIM и 4G eSIM Edition с электронной картой eSIM.


По сравнению с оригинальными Huawei Watch 2, новинка не получила больших изменений в дизайне. Смарт-часы получили две кнопки-коронки и шорткаты для быстрого доступа к спортивным или другим функциям. Часы весят 57 граммов, размеры составляют 45 x 48,9 x 12,6 мм. Защита от воды и пыли установлена на уровне IP68.

Смарт-часы оснащаются 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 x 390 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 2100, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 420 мАч. Предусмотрена поддержка позиционирования GPS и Beidou. Часы могут отслеживать пульс и качество сна. Есть барометр, акселерометр, гироскоп и компас, с также датчик кожно-гальванической реакции. Поддержка NFC позволяет совершать бесконтактные платежи. Программной платформой стала Android Wear 2.0.

Huawei Watch 2 (2018) предлагаются в Китае по цене около 240 долларов за Bluetooth-версию и около 310 долларов за eSIM-модель.

Источник
Huawei
Теги
Huawei смарт-часы Huawei Watch Huawei Watch 2

Комментарии

Материалы по теме

5 альтернатив Apple Watch Series 3

18 сентября 2017

5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели

8 мая

Huawei показала круглые смарт-часы Honor Band Zero

3 июля 2015

Huawei представила первый ноутбук под брендом Honor

19 апреля

Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S

28 мая

Безрамочный Huawei Honor 7A Pro оценили дешевле 9 тысяч рублей

17 апреля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Флагманский смартфон LG G7 ThinQ вышел в России
Дизайн iPhone SE 2 показали на рендерах
Безрамочный Alcatel 1X оценен дешевле 6 тысяч рублей

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 90
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 49