Смарт-часы Huawei Watch 2 (2018) получили электронную eSIM

Компания Huawei представила новые смарт-часы. Модель получила название Huawei Watch 2 (2018), она приходит на смену прошлогодним Huawei Watch 2.





Смарт-часы Huawei Watch 2 (2018) представлены в трёх вариантах — с поддержкой только Bluetooth, 4G Edition со слотом под карты nano-SIM и 4G eSIM Edition с электронной картой eSIM.





По сравнению с оригинальными Huawei Watch 2, новинка не получила больших изменений в дизайне. Смарт-часы получили две кнопки-коронки и шорткаты для быстрого доступа к спортивным или другим функциям. Часы весят 57 граммов, размеры составляют 45 x 48,9 x 12,6 мм. Защита от воды и пыли установлена на уровне IP68.

Смарт-часы оснащаются 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 x 390 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 2100, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 420 мАч. Предусмотрена поддержка позиционирования GPS и Beidou. Часы могут отслеживать пульс и качество сна. Есть барометр, акселерометр, гироскоп и компас, с также датчик кожно-гальванической реакции. Поддержка NFC позволяет совершать бесконтактные платежи. Программной платформой стала Android Wear 2.0.

Huawei Watch 2 (2018) предлагаются в Китае по цене около 240 долларов за Bluetooth-версию и около 310 долларов за eSIM-модель.