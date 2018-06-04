В FaceTime появились групповые видеоконференции

На открытии конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдёт в Сан-Хосе с 4 по 8 июня, компания Apple представила новую функцию FaceTime — групповые видеоконференции, которая станет доступна с релизом мобильной платформы iOS 12.


Функция Group FaceTime позволяет беседовать с несколькими людьми одновременно. Участников можно добавлять в любой момент разговора: они могут присоединиться по видео- или аудиосвязи с iPhone, iPad или Mac, а также поучаствовать в голосовой беседе FaceTime с Apple Watch.


Видеоконференции FaceTime поддерживают подключение до 32 человек одновременно. Для сравнения, в Skype от Microsoft поддерживаются видеозвонки с 25 участниками максимум. В этом режиме есть и поддержка новых эмодзи-аватарок Memoji, которые создаются на основе внешности пользователя.

Официальная версия iOS 12 появится этой осенью для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad 6-го поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch 6-го поколения.

Источник
Apple
Теги
Apple FACETIME iOS 12

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