Apple представила watchOS 5 с режимом рации

На открытии конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдёт в Сан-Хосе с 4 по 8 июня, компания Apple представила новую платформу для смарт-часов — watchOS 5.





В обновлении появился приложение рации Walkie-Talkie, которое работает как через WiFi, так и LTE. Оно позволит общаться по голосовой связи прямо с часов.





В watchOS 5 добавлена возможность вызвать пользователя Apple Watch на 7-дневное соревнование по активности. Оно позволит зарабатывать баллы за закрытые кольца Активности и получать уведомления, мотивирующие оставаться в форме всю неделю и побеждать соперников.

Для самых популярных тренировок появилась функция автоматического распознавания режима тренировки, в результате часы отправят уведомление о начале той или иной тренировки и поддерживают обратную связь. Если пользователь забывает завершить тренировку, функция напоминает об этом после определённого периода бездействия. Для любителей бега добавлен показатель каденса (количество шагов в минуту) для бега и ходьбы в помещении или на улице, а также новый тип уведомлений о темпе уличных пробежек, отстающем от целевого или опережающем его. Кроме того, доступен новый показатель: темп за последнюю милю.

К 12 видам тренировки прибавились йога и пеший туризм. Точный подсчёт активных калорий и минут упражнения доступен и для этих видов спорта. В уведомления сторонних приложений встроены интерактивные элементы управления. Также появилась поддержка Подкастов, контента HTML в письмах и так далее.

watchOS 5 станет доступна осенью 2018 года в формате бесплатного обновления для Apple Watch Series 1 и новее. Для неё требуется iPhone 5s или новее под управлением iOS 12. watchOS 5 не поддерживается на оригинальных Apple Watch.