ASUS представила игровой смартфон ROG Phone

Компания ASUS пополнила свою линейку игровой продукции ROG (Republic of Gamers) новым классом устройств — смартфоном под названием ASUS ROG Phone (обзор). Это мощная модель с дополнительными аксессуарами для удобных игр на ходу.





Смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), поддержкой HDR, частотой обновления 90 Гц и временем отклика в 1 мс. Камеры в смартфоне ROG такие же, как в ZenFone 5Z — двойная основная на 12+8 Мп и 8-мегапиксельная фронтальная. Также есть фронтальные стереодинамики.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845 с разгоном со стандартных 2,8 до 2,93 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Размеры составляют 158,8 х 76,2 х 8,6 мм, а вес — 200 граммов. На левой грани предусмотрен двойной порт USB Type-C для подключения аксессуаров, также есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём на нижней грани. Из игровых аксессуаров предлагаются док-станция для дополнительного охлаждения, док-геймпад с поддержкой Wi-Fi (802.11 ad) и трансляцией на экран телевизора, а также док со вторым дисплеем, на который можно выводить карту в PUBG или игровые чаты. Сроки выпуска и рекомендованная цена пока не объявлены.