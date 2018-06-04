Бюджетная версия рекордно безрамочного смартфона Lenovo показалась на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Lenovo, пока не представленного производителем официально. На них обратил внимание профильный ресурс AndroidPure, утверждая, что на них изображён смартфон Lenovo Z5.


Отметим, что согласно предварительным данным, Lenovo Z5 представляет собой флагманский смартфон с премиальным дизайном и мощной начинкой. Так, Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, рассказывал про него такие подробности. Это рекордно безрамочный смартфон — с дисплеем, занимающим более 95% площади передней панели, с практически отсутствующими рамками сверху и снизу. Также о смартфоне сообщалось, что он способен проработать 45 дней в режиме ожидания и станет обладателем монструозного накопителя на 4 ТБ.

Помимо всего прочего, публикуемые Чанг Чэном рендеры частей смартфона показывали, что у него отсутствует вырез экрана в стиле iPhone X. На фото же показан смартфон с вырезом и довольно заметной нижней кромкой. Также скриншот показывает довольно простые параметры. Из этого можно сделать вывод, что на фото показана более простая и дешёвая вариация Lenovo Z5.


Она получит процессор Qualcomm’s Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также операционную систему Android 8.1 Oreo.

Источник
Android Pure
Теги
смартфон ANDROID LENOVO Lenovo Z5

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