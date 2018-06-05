Рекордно безрамочный флагман Lenovo Z5 оказался середнячком с «бровью»

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания Lenovo представила смартфон Lenovo Z5, который так широко рекламировала перед анонсом. Интересно, что многие оказались разочарованы в увиденном, поскольку ожидания оказались сильно завышены.

Перед анонсом Lenovo и, особенно, Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, провели настоящую PR-кампанию в соцсетях. Так, упоминалось, что это рекордно безрамочный смартфон — с дисплеем, занимающим более 95% площади передней панели, с практически отсутствующими рамками сверху и снизу. Также о смартфоне сообщалось, что он способен проработать 45 дней в режиме ожидания и станет обладателем монструозного накопителя на 4 ТБ.

Официальный рендер Реальность

В результате, когда в сеть утекли живые фотографии Lenovo Z5, появилось подозрение, что на них изображена младшая версия «флагмана», поскольку публикуемые Чанг Чэном рендеры частей смартфона показывали, что у него отсутствует вырез экрана в стиле iPhone X. На утёкших фото же был показан смартфон с вырезом и довольно заметной нижней кромкой. Также скриншот показывает довольно простые параметры. Как оказалось, это не младшая версия, а сам «флагман» и есть.


Итак, смартфон Lenovo Z5 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2246 х 1080 пикселей), соотношением сторон 19:9 и занимающим 90% передней панели, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 16+8 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч и быстрой зарядкой. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI 3.9, обещано обновление до ZUI 4.0 на базе Android P. Размеры составляют 153 х 75,65 х 7,85 мм, а вес — 165 граммов.

Смартфон Lenovo Z5 предлагается в чёрном, синем и градиентном решении под названием Aurora. Цена составляет 202 доллара за 64 ГБ в чёрном исполнении и 218 долларов за 64 ГБ в синем и градиентном корпусе, а версия с 128 ГБ обойдётся в 280 долларов. Продажи в Китае стартуют 12 июня.

Источник
Lenovo
Теги
смартфон ANDROID LENOVO фейспалм Computex 2018 Lenovo Z5

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