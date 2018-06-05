Безрамочный Huawei Honor 7A оценен дешевле 7,5 тысяч рублей

Компания Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Honor 7A. Это доступная модель с безрамочным дизайном, отдельными слотами для двух SIM-карт и карты microSD.


Huawei Honor 7A оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой yf 13 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Mediatek MT6739, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3020 мАч.

Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио. Размеры составляют 146,5 х 70,9 х 8,3 мм. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo и EMUI 8.1.

Смартфон Huawei Honor 7A доступен в золотистом, черном и синем цветах корпуса по рекомендованной розничной цене 7 490 рублей.

Источник
Huawei
Теги
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