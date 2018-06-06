Huawei представила смартфон Honor 9i (2018)

Китайская компания Huawei представила обновлённую версию смартфона Honor 9i. Это недорогая модель в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом в стиле iPhone X, двойной камерой и функцией разблокировки по лицу.





Смартфон оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 13+2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Huawei Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.





Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников.

Смартфон Huawei Honor 9i (2018) предлагается по цене 218 долларов за версию с 4+64 ГБ и 265 долларов за 4+128 ГБ. Продажи в Китае стартуют 7 июня 2018 года.