Объявлены российские цены на флагманский безрамочник Xiaomi Mi Mix 2S

Китайская компания Xiaomi объявила о начале продаж в России своего нового флагманский безрамочный смартфон Mi Mix 2S. Смартфон получил двойную основную камеру, компактнее и легче своего предшественника. Он также стал первым смартфоном Xiaomi с беспроводной зарядкой.


У Xiaomi Mi Mix 2S также немного уменьшилась нижняя кромка дисплея, в правом углу которой расположена селфи-камера. Задняя панель выполнена из стекла, боковая рамка — из алюминия 7000 серии. Также предусмотрена специальное издание смартфона с керамическим корпусом и топовыми характеристиками. Обычная версия выйдет в чёрном цвете, а керамическая — в белом.


Xiaomi Mi Mix 2S оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, фронтальная камера с функциями на базе искусственного интеллекта может использоваться для разблокировки смартфона по лицу.



Он базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0.


Поддерживаются две SIM-карты, сети LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS и NFC. Смартфон прямо «из коробки» будет работать под управлением Android 8.0 Oreo.

В России Xiaomi Mi Mix 2S предлагается в двух конфигурациях: 6+64 ГБ по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей и 6+128 ГБ за 37 990 рублей.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Россия Xiaomi Xiaomi Mi Mix 2s

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