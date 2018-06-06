Объявлены российские цены на бюджетный безрамочник Xiaomi Redmi S2

Китайская компания Xiaomi объявила о начале продаж в России доступного смартфона Redmi S2. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой с вертикальной организацией и продвинутой фронтальной камерой со светодиодной вспышкой и функциями на базе искусственного интеллекта для улучшения портретов. Также поддерживается функция разблокировки смартфона по лицу пользователя.





Смартфон оснащается 5,99-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3080 мАч.





Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и карточки памяти microSD. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9

Смартфон Xiaomi Redmi S2 начнёт продаваться в России с 7 июня по рекомендованной розничной цене 15 990 рублей за 3+32 ГБ и 17 9900 рублей за 4+64 ГБ.