QWERTY-смартфон BlackBerry Key 2 представлен официально

Компания TCL Communication, которой принадлежит сейчас бренд BlackBerry, представила новый смартфон — BlackBerry Key 2. Он приходит на смену прошлогоднему BlackBerry KeyOne и стал первым смартфоном BlackBerry с двойной камерой.


BlackBerry Key 2 получил фирменную аппаратную QWERTY-клавиатуру. Клавиша быстрого доступа Speed Key обеспечивает быстрый доступ к избранным приложениям, контактам и функциям. Клавиатура ввод текста с помощью жестов, может выступать в роли тачпада, сканер отпечатков пальцев встроен в пробел.


BlackBerry Key 2 оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, двойную основную камеру 12+12 Мп и 8-мегапиксельную фронтальную. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3360 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.


Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC и FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников и порт USB 3.0 Type-C.

Дистрибуция BlackBerry Key 3 в международном масштабе начнется в этом месяце. Рекомендованная розничная цена начинается от 649 долларов США / 649 евро.

Источник
BlackBerry
Теги
смартфон ANDROID BLACKBERRY BlackBerry KEY 2

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