Безрамочный Huawei Honor 7C Pro с двойной камерой оценили дешевле 14 тысяч рублей

Компания Huawei сообщила о скором начале продаж в России смартфона Honor 7C Pro. Это недорогая модель с безрамочным дизайном, двойной камерой и функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя.





Huawei Honor 7C Pro оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой на 13+2 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.





Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 158,3 x 76,7 x 7,8 мм, а вес — 164 грамма. Смартфон работает под Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0.

Смартфон Huawei Honor 7C Pro выпускается в корпусах чёрного, синего и золотистого цветов. Продажа модели начнется 14 июня 2018 года по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей.