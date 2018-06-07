Безрамочный смартфон Moto Z3 Play представлен официально

Компания Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, представила свой новый смартфон Moto Z3 Play. Это модель среднего уровня в модном сейчас безрамочном дизайне и с поддержкой сменных панелей Moto Mod. Смартфон также может похвастаться двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на боковой грани.


Корпус состоит из стеклянных панелей Corning Gorilla Glass и алюминиевой рамки 6000 серии. Moto Z3 Play оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп.


Он получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 2 ТБ, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Габариты составляют 156,25 х 76,7 х 6,7 мм, а вес — 156 граммов.


Имеются коннектор модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C, но отсутствует 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон будет работать под Android 8.1 Oreo.


Смартфон Moto Z3 Play уже начал продаваться в Бразилии по цене порядка 597 долларов США, а международный выход в продажу состоится до конца месяца. В США его стоимость составит 499 долларов в комплекте с модулем-батареей Moto Mod.

Источник
Motorola
Теги
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